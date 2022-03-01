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Denizli'de akılalmaz olay! Köpeği motora bağlayıp sürükledi açıklaması ise 'pes' dedirtti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yasak ırk olan köpeğini motosiklete bağlayarak sürükleyen bir kişinin kendini görüntüleyen gazetecilere yaptığı açıklama 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Hakaretlerini sürdürmeye devam eden ve kamerayı tokatlayan sürücü, daha sonra iple bağlayıp sürüklediği köpeğiyle trafikte ilerlemeye devam etti.

İHA

01.03.2022, 12:16 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022, 12:18

Denizli’de akılalmaz olay! Köpeği motora bağlayıp sürükledi açıklaması ise ’pes’ dedirtti

Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarında meydana gelen olayda; elektrikli motoruna yasak ırk köpeği iple bağlayan sorumsuz sürücü, akan trafiğe çıkarak köpekle beraber seyir etmeye başladı.

Birçok kişinin tepki gösterdiği ve zaman zaman hızlanarak köpeği peşinden koşturan sürücü, kayıt altına alındığını fark edince ışıklarda bekleyen aracın yanına yanaştı. Burada hakaretler ederek kendisini tanıtan gazetecinin köpeği neden o şekilde götürüyorsunuz? sorusuna motosikletli sürücü, "Spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı?" diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan gazeteciye karşı saldırgan tavrını sürdüren sürücü, "Ne saçmalıyorsun. Köpeği var mı da konuşuyorsun" sözleriyle hem kendisini haklı çıkarmaya çalıştı, hem de tutumunu daha da sertleştirerek "Kamerayı yok et" diyerek, gazetecinin elindeki kamerayı tokatladı.

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