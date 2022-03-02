Köpeğe işkenceye şaşırtan açıklama

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde bir şahıs yasak ırk olan köpeğini motosiklete bağlayarak sürükledi. Şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecinin, 'Köpeği neden o şekilde götürüyorsunuz' sorusuna "Spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı?" şeklinde yanıt verdi.

Yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan gazeteciye karşı saldırgan tavrını sürdüren sürücü, "Ne saçmalıyorsun. Köpeğin var mı da konuşuyorsun" sözleriyle hem kendisini haklı çıkarmaya çalıştı hem de tutumunu daha da sertleştirerek "Kamerayı yok et" diyerek, gazetecinin elindeki kamerayı tokatladı. ■ SEBAHATTİN ALP