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Denizli’nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Valilik açıklamasına göre, Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitim yerine öğretime uzaktan devam edilecek.