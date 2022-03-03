Kadın kıyafeti giyip eşinin otomobilini kundakladı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen F.C. (32), boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp ateşe verdi. Merkezefendi ilçesi, 1200 Evler Mahallesi'nde, park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

POLİS EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C'ye (28) ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı. Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin A.C'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi. Polis, F.C'nin yakalanması için çalışma başlattı. ■ SEBAHATTİN ALP