Denizli’de ölümüne takip!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde aralarında bir süre önceye dayanan kavga sonrası husumet bulunan Ökkeş İlhan Kılıç'ı (28) günlerce takip eden Can Demiroğlu (30), her gün geçtiği yolda bulunan trafonun arasına pusu kurdu. Saatler sonra gelen Kılıç'ı gören Can Demiroğlu belinden tabancasını çıkararak husumetlisinin başına ve göğsüne 5 el ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılan Kılıç'ı gören çevredeki esnaf 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri nabzı zayıf atan Kılıç'ı kalp masajı yaparak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevrede geniş önlemler alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaçan Can Demiroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet zanlısı Demiroğlu polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

SEBAHATTİN ALP