Ehliyet sınavındaki kopya düzeneği bu kadarına da pes dedirtti

Denizli'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik yapılan sınavda, bir katılımcının kopya düzeneği görenleri şaşırttı. Başarı sağlamak için kıyafetlerinin üzerine kamera ve kulaklık yerleştiren şüpheli ile sınav salonunun dışında yardım eden yandaşı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama ve kontrollerde suçta kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet kablosuz ağ, 2 adet kulaklık, 2 adet batarya, 2 adet sim kart ve 2 adet kamera/fotoğraf makinası ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler hakkında "6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna" muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı.