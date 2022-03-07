Epilepsiyi ketojenik diyet sayesinde yeniyor

Denizli'de 14 yıl önce ikiziyle oyuncak sandıkları tabancayla oynarken, kurşunun başına isabet etmesi sonucu dirençli epilepsi hastası olan Kübra Soykan (16), ketojenik diyet sayesinde ağır nöbetlerinden kurtuldu. Çardak ilçesinde yaşanan üzücü olayın ardından çok sayıda ilaç kullanan Kübra için yıllarca çeşitli tedavi yöntemlerini araştıran anne Nurcan Soykan (43), ketojenik diyetin hastalığa olumlu etkisi olduğunu öğrendi. Düşük karbonhidrat, yeterli protein ve yüksek yağ içerikli ketojenik diyeti uygulamaya başlayan Kübra, 5 yıl içinde büyük ilerleme kaydetti. Anne Nurcan Soykan, "Denizli'deki bir hekimin tavsiyesi üzerine ketojenik diyete başladık. Zeytinyağı ağırlıklı, karbonhidrattan fakir beslenmeyi gerektiren bu diyette her şeyi gram gram tartarak vermeye başladım. 6 ayda bir ilaçlarımız azaldı" dedi.



PİLAV VE EKMEK YEMİYOR

Kübra'nın lise son sınıf öğrencisi olarak özel eğitim aldığını anlatan Soykan, diyete başlamadan önce günde 20 kez nöbet geçiren kızının nöbet sıklığının günden güne azaldığını söyledi. 47 kilo ağırlığındaki Kübra'nın gram hesabıyla beslendiğini aktaran Soykan, "Pilav, makarna, ekmek tüketmiyor. Bu diyet mucize gibi. Keşke küçük yaşta başlasaydık. Doktorumuz Kübra'nın bir buçuk seneye kadar tamamen iyileşeceğini söylüyor" diye konuştu. Kızının günden güne gelişim gösterdiğini belirten Soykan "Dikkati arttı, sosyalliği çok iyi. 8'inci sınıfa kadar hiç kitap okuyamıyordu, çok hızlı gelişim gösterdi. Artık hikaye kitapları okuyor" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP