İki gencin kavgasında kan döküldü

DENIZLI'DE daha önce aralarında tartışma olan gençlerin parkta yaşanan kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında tartışma olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Yunus K. ve İsmail Ç. parka gelerek kamelyada konuşmaya başladı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda Yunus K. yanında bulundurduğu bıçakla İsmail Ç.'yi bacağından bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırırken, Yunus K. kısa sürede yakalandı.

SEBAHATTİN ALP