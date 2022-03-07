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Haberler Denizli Uyuyamayan Azra’ya polisten sürpriz ziyaret

Uyuyamayan Azra’ya polisten sürpriz ziyaret

7.3.2022

Uyuyamayan Azra’ya polisten sürpriz ziyaret

Kütahya'da annesi ile geçirdiği trafik kazasının ardından korkudan uyuyamayan 5 yaşındaki Azra, trafik polislerinin sürpriz ziyareti sayesinde korkusunu yendi. Kaza nedeniyle kızının geceleri ağladığını ve bir türlü uyutamadığını söyleyen Fatma Kakaçkara, "Son çare 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, eve gelmelerini rica ettim. Sağ olsunlar, kırmadılar. Polisler, Azra'ya çikolata ve düdük hediye etti. Haber merkezinde çalışan ekipler de küçük Azra'ya telsizden 'İyi geceler' dedi. Azra günler sonra ilk kez o gece uyuyabildi. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI