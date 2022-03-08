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Haberler Denizli Denizli’de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Denizli’de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 1’i kadın 8 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Sorgularının ardından işlemleri için adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

DHA

08.03.2022, 14:06

Denizli’de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 kişi yakalanıp, cezaevine konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılandıkları davalarda hapis cezası kesinleşen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Acıpayam ilçesinde düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., A.C., O.Ö., A.B., Ö.C., M.S., H.K. ve U.Ş. yakalandı. 8 kişi polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.