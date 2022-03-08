Mucize kurtuluş

Denizli'de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. 2 gün önce Almanya'dan Denizli'ye geldikleri öğrenilen Abdurrahman Kaçmaz (36) ve Fatma Kaçmaz (35) çifti, Acıpayam ilçesinden Akköy'e gitmek için kiraladıkları otomobil ile yola çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinden Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Abdurrahman Kaçmaz idaresindeki otomobil, Ahmet O. idaresindeki plakalı TIR'ın çarpması sonucu Musa T. kontrolündeki TIR'la arada kalarak sıkıştı. Çarpma sonucu iki TIR'ın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Fatma Kaçmaz'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim ederken, sürücü konumundaki öldü sanılan Abdurrahman Kaçmaz için zamanla yarışıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat boyunca yaptığı çalışmaların ardından sürücü çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağıt gibi ezilen arabada yaralı olarak çıkan çiftin, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Büyük hasar alan araçtaki çiftin mucize eseri hayatta kalması gönüllere su serpti.

SEBAHATTİN ALP