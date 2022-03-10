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Haberler Denizli Bahar ayında kar yağışı: Denizli bembeyaz

Bahar ayında kar yağışı: Denizli bembeyaz

Mart'ta kar yağışı tüm yurtta etkisini gösterirken Denizli'de yağıştan etkilenen şehirlerden oldu. Kent yağışla beraber beyaza büründü. Yoğun kar yağışının devam ettiği 2 ilçede ise eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.

İHA

10.03.2022, 10:21

Bahar ayında kar yağışı: Denizli bembeyaz

Denizli'de Mart ayının başında yüzünü gösteren kar yağışı, tekrardan ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği 2 ilçede ise eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.



Denizli'de bahar ayında kar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kente bağlı ilçelerde kar yağışı başladı. Acıpayam ve Çameli ilçesini daha çok etkisi altına alan kar, bir çok bölgeyi ise beyaza bürüdü. Saatler geçtikçe yoğunlaşan ve ulaşımı da etkileyen kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için bazı bölgelerde eğitime ara verildi.



Yapılan açıklamada Acıpayam ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği, Çameli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Gün boyu etkisini sürdürmeye devam eden karın Çameli-Fethiye yolunda ise zaman zaman aksamalara neden olduğu öğrenildi.

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