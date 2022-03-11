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Denizli-Antalya yolunda ağır kış şartları! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kar yağışı ve soğuklar Ege'de de etkisini sürdürüyor. Denizli'de kar yağışı ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor, ulaşım zaman zaman aksıyor. Denizli-Antalya kara yolunda buzlanmanın etkisi ve yaşana kazalar sonucu dönem dönem uzun araç kuyrukları oluşuyor. Ekipler ulaşımın aksamaması için tedbirleri sürdürüyor.