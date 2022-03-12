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Haberler Denizli Üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu

Üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu

12.3.2022

Üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu

Denizlili üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz (22), ağaçta ipe asılı halde bulundu. Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'den, geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşadığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine ailesine haber verildi. Denizli'de yaşayan baba Erdal Akdeniz, İzmit'e gelerek polise başvurdu. En son görüldüğü yer olan Çayırköy bölgesinde çalışma başlatan jandarma, aramaların 3'üncü gününde Hakan Akdeniz'in cansız bedenini ağaçlık alanda bir ağaca asılı halde buldu. Genç öğrenicinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP

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