Yoğun kar nedeniyle yol kapanmıştı! Antalya ile Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı

Ülke genelinde görülen kar, Denizli'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Cankurtaran mevkiinde yoğun kar nedeniyle araçların yolda kalması sonucu yol trafiğe 7 saat boyunca kapandı. Yol kenarına araçlarını çeken TIR ve otomobil sürücüleri yolun açılmasını beklerken, ekipler bir süre sadece otomobillerin zincir takarak geçmesine izin verdi.

Bu süre zarfında Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla Karayolunda ise çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Zincirli dahi yolu geçemeyeceğini anlayan bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Aradan geçen 7 saatlik zaman sonrası ekipler kontrollü olarak yolu çift yönlü trafiğe açtı. Bazı TIR sürücülerinin ise halen daha yolda kaldığı öğrenildi. Gün boyu tuzlama çalışmalarına devam eden ekipler, yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.





Burdur ili Gölhisar ilçesine yolculuk yapan sürücü Ahmet Demir "Saat 19.00'dan bu yana bekliyoruz, kar lastiğimiz var arabanın arkasında zincirimizde var. Gerektiğinde inip takacağız. Herkes kurallara uysun, zincirini taksınlar, kar lastiğini alsınlar" ifadelerini kullandı.

Denizli'de kar esareti! Denizli-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı