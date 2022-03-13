Arkadasını öldürüp suçu hayali zanlıya yıktı

DENİZLİ Merkezefendi'de, Emre Çoşgun'un kullandığı otomobil ile boş bir araziye gelen Onur Ş, burada arkadaşıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası Onur Ş, Emre Çoşgun'u 3 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Çoşgun'u kanlar içinde yerde gören Onur Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, Onur Ş, polise tanımadığı bir kişinin arkadaşıyla kendisini yaralayıp kaçtığını söyledi. Etraftaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin arkadaşını yaraladığını belirledi. Hastanede gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken ağır yaralanan Çoşgun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP