Okul servisinin kazasında faciadan dönüldü: 16 yaralı

DENİZLİ'DE, Lütfi EGE Anadolu Lisesi ve BİLSEM Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenlerinin içinde bulunduğu servisin karıştığı kazada 10 lise öğrencisi, 4 öğretmen ve araç sürücüsü A.İ.Y ile yedek sürücüsü V.I. ağır yaralandı. İnönü-Kütahya karayolunda meydana gelen kazada, A.İ.Y. idaresindeki okul servisi, henüz belirlenemeyen sebeple T.Ü. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan yedek şoför V.I'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. ■ SEBAHATTİN ALP

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