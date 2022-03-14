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Haberler Denizli Denizli'de kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli'de kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli’de eşya ve tütün kaçaklığı yapan 2 şüpheliden 1960 adet dolma sigara, 8360 adet makaron, 1816 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İHA

14.03.2022, 16:04

Denizli’de kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" ve "Emtia Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. Gerçekleşen faaliyet kapsamında 1960 adet dolma sigara, 8360 adet makaron, 1816 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Öte yandan yapılan bir diğer operasyonda ise; "Kültür Varlıklarını Bulmak Amacıyla İzinsiz Kazı Yapmak" suçundan toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan toplam 3 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan toplam 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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