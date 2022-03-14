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Haberler Denizli Denizli'de kan donduran olay! Mezarlıkta korkunç manzara ile karşılaştılar

Denizli'de kan donduran olay! Mezarlıkta korkunç manzara ile karşılaştılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda mezarlık ziyaretine gelenler av tüfeği ile vurulmuş bir erkek cesedi ile karşılaştı. Şahsın yanında av tüfeği bulunurken olay ile ilgili araştırma başlatıldı.

İHA

14.03.2022, 09:38

Denizli’de kan donduran olay! Mezarlıkta korkunç manzara ile karşılaştılar

Olay, Merkezefendi ilçesinde bulunan Çakmak Mezarlığı alanında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, mezarlıktaki yakınlarına ait kabirleri ziyarete gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Yaklaştıkları kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Av tüfeğiyle kalbinden vurulan cesedin, 45 yaşındaki İbrahim Köse'ye ait olduğu belirlendi. Köse'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amasıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın yanında bulunan av tüfeğini de muhafaza altına alan ekipler, İbrahim Köse'nin şüpheli ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

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