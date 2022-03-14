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Denizli'deki yangın korkuttu! Ev küle döndü

Denizli'nin Bekili ilçesinde 2 katlı bir evin kazan dairesinde çıkan yangın tüm binaya yayıldı. Bina tamamen kullanılamaz hale gelirken mahalle halkı da korku dolu anlar yaşadı.

İHA

14.03.2022, 12:16

Denizli’deki yangın korkuttu! Ev küle döndü

Yangın; Bekili ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Çakıra ait evde kazanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İlçenin birçok noktasından görülen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için ç hızla çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından alevler söndürülürken 2 katlı ev ise küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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