Genç takım maça böyle hazırlandı! Çamura battılar inşaatta soyundular

Denizli U18 Futbol Ligi B Grubu 16. hafta maçında yaşanan skandal görüntüler, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Çal Belediyespor ile karşılaşacak İncilipınargücü Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, kendi maçlarından önce başka bir karşılaşma olduğu için 2 soyunma odası da dolu olunca, dondurucu havada inşaatta soyunup giyinmek zorunda kaldılar.

YAŞADIKLARIMIZ REZİLLİK

Çal İlçe Stadı'nda fikstür gereği cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maç öncesindeki Süper Amatör Küme C Grubu karşılaşmasında Çal Belediyespor ile Dokuzkavaklar karşılaştı. Çal ilçe stadındaki 2 soyunma odası da dolu olduğu için, kendilerine başka yer de gösterilmeyen İncilipınargücü oyuncuları, antrenörleri Behçet Arım tarafından saat 16.00'da çıkacakları maça yetişebilmek için stadın yakınındaki bir inşaata götürdü. Çamurlu yollardan geçip, işçilerin kum ve beton kalıplarını yığdıkları kaba inşaatın içinde, yanlarında getirdikleri battaniyelerin üzerinde soyunan ve formalarını giyen genç futbolcular, meteoroloji verilerine göre eksi 1 derecede maça hazırlanmak zorunda kaldılar. Bazı futbolcular, hırsızlık endişesiyle eşyalarını koydukları çantalarını yanlarına alıp yedek kulübesine getirdiler. Antrenör Behçet Arım, aynı sahada 2 maç olduğunda normalde önce genç takımların maçının oynandığına dikkat çekerek, "Gençler sahayı bozar diye U18 maçını saat 16.00'ya almışlar. Bu anlayış da altyapılara ne kadar değer verildiğini gösteriyor. Madem soyunma odası 2 tane, öyleyse iki maç arasında bir saat zaman dilimi olmalıydı. Buz kesen bir havada 16-17 yaşındaki çocuklara bu çileyi yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Yaşadıklarımız tek kelimeyle rezillik. İstifa eden Futbol İl Temsilcisi Ayhan Karaca'nın yerine 2 aydır temsilci bulunamıyorsa, başıboşluk ortada" diye isyan etti.

EVLERİNDE KONUK ETTİLER

Ardından yapılan maçı Çal Belediyespor U18 takımı 4-1 kazandı. Dondurucu soğukta gençlerin haline acıyan Adnan Kutlu adlı bir futbolsever ise İncilipınargücü GSK futbolcularına evinin kapsını açarak, eşinin hazırladığı çorba ve yemekleri ikram etti. Kutlu ailesinin gösterdiği misafirperverliğe teşekkür eden gençlerin hem karınları doydu hem de içleri ısındı.

SEBAHATTİN ALP