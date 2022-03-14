Yürüyüş sonrasında oturduğu bankta öldü

DENİZLİ'DE dün sabah erken saatlerde yürüyüşe çıkan 62 yaşındaki Ali Moran dinlenmek için oturduğu pazaryerinin yanındaki bankta can verdi. Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler mahallesinde yaşandı. Bir süre spor ve yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek üzere pazaryerinin yakınındaki banka oturan Moran, aniden fenalaşarak oturduğu yerde hareketsiz kaldı. Durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Moran'ın kriz geçirerek yaşamını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan talihsiz adamın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Moran'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği açıklandı.

■ SEBAHATTİN ALP