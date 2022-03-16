37 dakikada 255 adet çöp şiş yedi

DENİZLİ'DE bir restoranın düzenlediği 'en çok çöp şiş yeme' yarışmasına Kütahya'dan katılan 21 yaşındaki kadın, canlı yayında 37 dakikada 255 adet çöp şiş yiyerek hem rekor kırdı hem de 26 bin 550 TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Feyza Dursun, 37 dakika içerisinde 255 tane çöp şiş, 1 lavaş, 3 ayran 1 salata yiyerek herkesin hayretler içinde izlediği canlı yayında parasını aldı.

BALAYINDAN BİLE VAZGEÇTİ

150 kilodan 58 kiloya kadar düştüğünü belirten Dursun, "Ben zaten 3 senedir bu yarışmayı düzenleyenleri sosyal medyadan takip ediyordum. Eşimle sevgili iken kendisine beni çöp şiş yemeye götür dedim. Ama bana nişanlanınca götüreyim dedi. Daha sonra nişanlandık ve evlenince götüreyim dedi. Evlenince ya balayına ya da çöp şiş yemeye götüreceğini söyledi. Ben de "Balayına gitmek istemiyorum, çöp şiş yemeye götür" dedim ve geldim. Kazandığım için çok mutluyum. Vermezler diye düşünüyordum. Ama parayı gerçekten veriyorlar. Evlendiğimde 58 kiloya düşmenin bir sebebi de buraya gelip 26 bin 500 TL'yi kazanabilmek hedefimdi" ifadelerini kullandı. ■ SEBAHATTİN ALP