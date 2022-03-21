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Haberler Denizli 'Kaşığını Al Da Gel' etkinliğinde Çameli standı ilgi gördü

'Kaşığını Al Da Gel' etkinliğinde Çameli standı ilgi gördü

Denizli'de “Kaşığını Al Da Gel" sloganıyla gerçekleşen festivalde, Çameli Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Katılımcılar soğuk havada Çameli’nin tescilli leziz kuru fasulyesi ile tarhanası ikram edildi.

İHA

21.03.2022, 18:07

’Kaşığını Al Da Gel’ etkinliğinde Çameli standı ilgi gördü

Havanın soğuk olması sebebiyle vatandaşlar Çameli tarhanasının eşsiz lezzetinin tadını çıkardı. Yüzyıllardır kazanlarda pişirilip, güneş altında kurutulan Çameli Tarhanası vatandaşların içini ısıttı.

Ayrıca, tescilli lezzetiyle ve kızartılmış yağ kokulu, damakta eriyen leziz bir Çameli kuru fasulyesi de stantta yerini alırken vatandaşlara ikram edildi. Çamelin'de ekimi yapılan ve testide özel pişirme teknikleriyle sofraları süsleyen Çameli Kuru Fasulyesinin, bu şenlikle tanıtımı sağlandı.



Stantta Çameli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğrencilerin hazırlamış oldukları ve Çameliler tarafından el işlemeli ürünleri, tescilli Çameli kilimi ve Çameli Elmalı Bezi'nin ürünleri olmak üzere Çini Hocası Nezahat Dikilitaş'ın ürünleri sergilendi. Festival boyunca yaklaşık 2 bin kişiye Çameli Fasulyesi ve Çameli Tarhana çorbası ikram edildi.

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