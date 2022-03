Balkonda imdat çığlığı atan kadın hasta çıktı

DENİZLİ Pamukkale'de önceki gece balkon demirlerine çıkan M.Y. (36), "İmdat! Evde birileri var, beni öldürecekler, kurtarın beni" diye çığlıklar attı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından balkondan alınan kadının psikolojik tedavi gördüğü ve polisin yaptığı incelemede evde kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Suç filmlerini aratmayan o anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

5 Mayıs mahallesinde yaşanan olayda, ikinci katta yalnız yaşayan M.Y, evinin balkonundaki demir korkuluklara çıkarak birilerinin kendisini öldürmek istediğini söyledi ve 'imdat' çığlıklarıyla çevreyi ayağa kaldırdı. Vatandaşların yardıma koşarak yatıştırmaya çalıştığı kadın, ihbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri, evde ve çevresinde yaptığı incelemede hiç kimseyi göremezken, güvenlik kamerası görüntülerinde de herhangi bir şüpheliye rastlanmadı. Polislerin güçlükle sakinleştirdiği ve psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan M.Y, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

■ SEBAHATTİN ALP