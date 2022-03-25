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Denizli'de korkunç son! Yangında, köpeğiyle birlikte öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hurdacılık yapan 52 yaşındaki Şaban Ülker, yaşadığı konteynerde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Ülker'in köpeğinin de yangında öldüğü belirlendi.

DHA

25.03.2022, 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022, 19:31

Denizli’de korkunç son! Yangında, köpeğiyle birlikte öldü

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şaban Ülker'in Aşağı Mahalle Semt Pazarı'ndaki konteynerinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı.

Konteynerden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerdeki yangını söndürdü. Konteynerin içini kontrol eden itfaiye ekipleri yalnız yaşadığı öğrenilen Şaban Ülker'in cansız bedeni ile karşılaştı. Ülker'in sahiplendiği sokak köpeğinin de yangında öldüğü belirlendi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ülker'in cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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