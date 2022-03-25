Yüzlerce traktörün üretim tarihlerini değiştirmişler

DENİZLİ'DE faaliyet gösteren bir traktör bayisi 2014 ile 2018 yılları arasında toplam 1466 adet traktörün AT Uygunluk Belgeleri üzerinde model yıllarını değiştirdiği tespit edildi. Ardından traktör bayisi tarafından satışı yapılan traktörlerden 195'nin üretim tarihinin değiştirilerek özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği ve haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda, Denizli genelinde ve Uşak'ın Eşme ilçesinde çeşitli adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. ■ SEBAHATTİN ALP

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