Acıkabilmek için yardım bekliyor!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Serhat Saltık, hayatında her şey yolunda giderken bir anda açlık duygusunu kaybetti. Hastalığına çözüm bulmak için kendi imkânları doğrultusunda Türkiye'de birçok doktora başvuran Saltık, aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü. Doktorlar, Saltık'a daha önce böyle bir rahatsızlıkla karşılaşmadıklarını, durumun tıp kitaplarında dahi yazmadığını söyledi. Bir süre sonra kilo kaybı yaşamaya başlayan Saltık, iştahsızlık problemini başka bir doktora anlatmasıyla mama şeklinde besinlerle hayata tutunmaya çalıştı. Tanı konulamayan bir hastalığa yakalanan Saltık'tan cerrahi operasyon yapılarak vücudunda biyopsi yapılarak doku örneği alındı. Doktorlara başvurmaya devam eden genç bir an önce sağlığına kavuşmak ve yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek istiyor.

"ÇIKIŞ YOLU GÖSTERSİNLER"

İstanbul'da matematik öğretmenliği okuyan ve tanı konulamayan hastalığına çare bulmak için Türkiye'de birçok doktora giden Serhat Saltık, eğitimini yarıda bıraktığını açıkladı. Ailesinin yanına dönerek evde zorunlu olarak tükettiği besinlerden kurtulmak isteyen Saltık, "Bir anda acıkma ve iştahımı kaybetme ile başladı. Doğal olarak her insanın her gün yaşamış olduğu acıkma fonksiyonunu yaşamamaya başladım. Bu süreç giderek arttı, ilk başlarda belirli bir süre gidip tekrar geri geliyordu. Artık hiç acıkmıyorum. Doktorların verdiği mamalarla beslenmeye çalışıyorum. Bir de hayatta kalmak için zorlayarak ekmek ve su tüketiyorum" dedi. Doktorlara seslenen Saltık, "Beni bu durumdan kurtarabileceklerine inanıyorlarsa lütfen elimden tutsunlar, bana bir çıkış yolu göstersinler" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP