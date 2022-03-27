Defne’ye bir yardım da Denizlili öğretmenlerden

Denizli'de öğretmenler 3.5 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Defne Işıkdere için yardım gecesi düzenledi. Denizli'de eğitim camiasının sevilen isimlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Çağrı Kasap ve Müzik Öğretmeni Şaban Karaçay önderliğinde, minik Defne için Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yardım gecesi düzenlendi. Konsere Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Gecede Defne için hatırı sayılır bağış toplanırken, kampanyası uzun süredir süren ve gerekli tedavi parası toplanan SMA hastası minik kızın 30 Mart'ta Dubai'ye gen tedavisi için yola çıkacağı duyuruldu. ■ SEBAHATTİN ALP