Köpeğiyle birlikte yanarak can verdi

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde, hurdacı Şaban Ülker (52), yaşadığı konteynerde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yaşamını yitirdi. Ülker'in sahiplendiği sokak köpeğinin de yangında öldüğü belirlendi. Aşağı Mahalle Semt Pazarı'ndaki konteynerde, önceki gün saat 10.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra içeride Şaban Ülker'le birlikte köpeğinin cansız bedenini buldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ SEBAHATTİN ALP

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