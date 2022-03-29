Galibiyet sevincine kaza gölge düşürdü

DENİZLİ'DE Merkezefendispor ile Pelitlibağ Horoz Gençlikspor müsabakasının ardından trafik kazası geçiren Merkezefendili 5 futbolcu, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Denizli'de 1. Amatör Lig D Grubu'nda Merkezefendispor ile Pelitlibağ Horoz Gençlikspor, Şirinköy Stadı'nda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Saat 16.30'da başlayan maçı Merkezefendispor 3-1 kazandı. Maçın ardından Merkezefendispor forması giyen Necati Aydemir, Fatih Türksever, Mehmet Emin Kolulara, Berkay Yılmaz ve Emrecan Sardoğan'ın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada yaralanan 5 oyuncu, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle galibiyet sevincine gölge düştü. Merkezefendi Başkanı Mustafa Karapınar 2 hafta önce kalp krizi geçirmiş ve ölümden dönmüştü. ■ SEBAHATTİN ALP

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