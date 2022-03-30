Denizli’de ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü polisi 200 metre kaputta taşıdı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, Pamukkale ilçesindeki Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı. Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle Mahir K.'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan Mahir K., polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp, kaçmaya çalıştı. Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN O POLİS KURTARDI

Çevredekiler, önüne keserek Mahir K.'nin otomobilini durdurdu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Mahir K.'yi, hafif yaralanan Gönül ile diğer meslektaşları kurtardı. Mahir K., gözaltına alındı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten daha önce sürücü belgesine el koyulduğu için yol denetiminden kaçtığı belirlenen Mahir K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

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