  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! Küvette ölü olarak bulundu

Denizli'de korkunç olay! Küvette ölü olarak bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir termal pansiyonda meydana gelen olayda 78 yaşındaki yerli turist küvette ölü olarak bulundu. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

30.03.2022, 09:51

Denizli’de korkunç olay! Küvette ölü olarak bulundu

Olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesine bağlı kaplıcaları dünyaca ünlü Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haftada 1 gün tatil yapmak için termal pansiyonda konaklayan Osman Gündoğan (78), sabaha karşı saat 06.00 sıralarında kendisinden bir süre haber alamayan pansiyon işletmeci tarafından odadaki küvette ölü olarak bulundu.

Osman Gündoğan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, ölüm nedeninin tespit edilmesi için PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba- oğul, sokakta tartıştıkları husumetlilerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA