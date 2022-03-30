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Haberler Denizli Denizli'de şaşırtan görüntü! Bahar ayında yarım metre buz sarkıtı oluştu

Denizli'de şaşırtan görüntü! Bahar ayında yarım metre buz sarkıtı oluştu

Denizli son yılların en soğuk kışını yaşadı. Pek çok ilde hava sıcaklıkları artmaya başlarken Denizli'nin yüksek kesimlerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Mart ayının son günlerinde patlayan bir musluğun ahşap evde oluşturduğu yarım metrelik buz sarkıtları şaşkına çevirdi.

İHA

30.03.2022, 12:35

Denizli’de şaşırtan görüntü! Bahar ayında yarım metre buz sarkıtı oluştu

Son 10 yılın en soğuk ve şiddetli kar yağışlı kış mevsimini geçiren Denizli'de, bahar mevsiminin ortalarına yaklaşılmasına rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Mart ayının son günlerini geride kalırken, kent merkezlerinde normal seviyelere yükselen hava sıcaklıklarına rağmen kırsal kesimlerde gece eksi derecelere kadar düşen aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.



Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Acıpayam ilçesine bağlı kırsal Aliveren Mahallesi'nde baharın ortasında ortaya çıkan manzara görenleri hayrete düşürdü. Ahşap bir evde patlayan musluktan evin içine dolan sular, tahtaların altından odunluğa sızarak yarım metrelik buz sarkıtları oluşturdu. Evin odunluğunda oluşan yaklaşık 50 santimetrelik buz sarkıtlarını cep telefonuyla kaydeden vatandaşın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük şaşkınlığa neden oldu.

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