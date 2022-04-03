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Haberler Denizli Sokakta infaz

Sokakta infaz

DENİZLİ’DE çalışır vaziyetteki minibüsünün yanında ölü bulunan servis şoförü Eyüp Gökmen Ağdaş’ın çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi

3.4.2022

Sokakta infaz

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde servis şoförü 35 yaşındaki Eyüp Gökmen Ağdaş, sokak ortasında bacaklarından ve göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

2 ÇOCUK BABASIYDI
Olay, önceki gece geç saatlerde Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacaklarından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin işçi servisi şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Eyüp Gökmen Ağdaş olduğu tespit edildi.

Çevrede yapılan incelemede cesedi bulunan Ağdaş'ın kullandığı belirlenen 20 DG 751 plakalı minibüsün, motoru çalışır ve sürücü kapısının açık olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Ağdaş'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ■ SEBAHATTİN AP

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