Yaşlıları ilaçla uyutup soyuyordu! Jandarmayı görünce battaniyenin altına saklandı

Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından bin 700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D., gece evden ayrılarak kayıplara karıştı. Sabah eve gelen çiftin gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüpheli bakıcının yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evdeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Nurtem D'nin İzmir'e gittiğini belirleyen JASAT, 1 haftalık takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelinin Konak ilçesinde belirlenen adresine "Narkoz" adlı operasyon düzenledi.