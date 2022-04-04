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Haberler Denizli Cinayetin altından taciz çıktı

Cinayetin altından taciz çıktı

4.4.2022

Cinayetin altından taciz çıktı

DENİZLİ Pamukkale'de önceki gün bıçaklanarak öldürülen servis şoförü Eyüp Ağdaş'ın katil zanlısı olan tekstil işçisi Rıdvan Barın (37) cinayeti itiraf etti. Aktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 çocuk babası olan Eyüp Ağdaş (35), gece saatlerinde servis minibüsüyle yolda seyir halindeyken, tenha bir noktada Rıdvan Barın tarafından önü kesilmiş ve çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Olayla ilgili yapılan soruşturmanın ardından katil zanlısı olan Barın, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Ağdaş'ın eşinin çalıştığı tekstil atölyesinde servis şoförlüğü yaptığını ve eşini taciz ettiğini öne süren Barın, önce tartıştıklarını ardından tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ağdaş'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen Barın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağdaş'ın cenazesi Kayhan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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