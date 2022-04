Dernekte kumar oynayan 20 kişiye 36 bin 380 TL idari para cezası

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 28 Mart ile 3 Nisan 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 221 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 59 bin 963 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir dernekte yapılan kontrollerde 20 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 20 kişiye toplam 36 bin 380 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 3 kişiye ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Fuhuş olayına karışan 3 kişiye 3 bin 513 TL idari para cezası uygulanırken, "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" ve "Özel Hayatın gizliliği" suçlarından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.





115 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 115 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 15 adet fişek, 1 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet,1 adet çalıntı minibüs, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet kaynak makinası, 2 adet matkap, 2 adet spiral, 1 adet yazıcı, 80 adet 200 Euro sahte para, dolandırıcılık olayında 4 adet cep telefonu ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 94 adet para yerine kullanılan pul ele geçirildi.



APART YETKİLİSİNE 26 BİN 786 TL İDARİ PARA CEZASI

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 12 ayrı adreste bulunan toplam 291 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1 apart yetkilisine "Kimlik Bildirim Sistemine" dahil olmamaktan toplamda 26 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.