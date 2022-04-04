Yaşlıları uyutup soyan kadın İzmir’de yakalandı

İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir'de son 5 yılda 9 yaşlı çifti bakıcı gibi yaklaşıp uyku ilacı vererek soyan kadın hırsız sonunda yakayı ele verdi. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık 1 ay önce ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı katılarak uyutulduktan sonra soyuldu.

TEKNİK TAKİBE ALINDI

Yaşlı çiftin evindeki yaklaşık 30 bin TL ve 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D, gece evden ayrılarak kayıplara karıştı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Nurtem D'nin İzmir'e gittiğini belirleyen JASAT, 1 haftalık takibin ardından şüphelinin Konak'taki belirlenen adresine "Narkoz" adlı operasyon düzenledi. Nurtem D'nin yaşadığı apartman dairesine giren JASAT, yatağın ayakucu ile duvar arasına gelişi güzel istiflenmiş battaniyeden şüphelendi. Evin içerisinde köşe bucak aradıkları şüpheli kadının battaniye içerisinden çıktığını gören jandarma ekiplerinin şaşkınlığı, ne yaptığını sordukları kadının "Saklanıyorum" cevabı üzerine daha da arttı. Nurdem D, "Korktuğum için saklandım" ifadelerini kullandı. Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen Nurtem D'nin 43 suç kaydı olduğu, 4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından bu yana arandığı ve "yağma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. kadın hırsız, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Çivril Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

■ SEBAHATTİN ALP