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Haberler Denizli 40 yıl sonra gelen ihanet

40 yıl sonra gelen ihanet

Denizli’de ev işlerine yardımcı olmak bahanesiyle Nurtem D. tarafından uyutularak soyulan Yaşar-Günsel Bozkurt çifti isyan etti. Nurtem D’nin ellerinde büyüdüğünü söyleyen Yaşar Bozkurt, “Güvendim evime aldım, başıma neler geldi” dedi

5.4.2022

40 yıl sonra gelen ihanet

İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir'de son 5 yılda 9 yaşlı aileye bakıcı gibi yaklaşıp uyku ilacı vererek soyan ve saklandığı battaniyenin içerisinde yakalanan Nurtem D'nin, son kurbanları olan Çivrilli yaşlı çiftin kendilerini soyan hırsızı 40 yıl öncesinden tanıdığı ortaya çıktı.

1 AY ÖNCE TELEFONLA ULAŞTI
Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı verilerek uyutulduktan sonra soyuldu.

Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından 1700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D. kayıplara karıştı.

GELİNLERİ BAYGIN BULDU
Sabah eve gelen gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kadın, İzmir'deki adresinde battaniyenin içerisine saklanmış vaziyette bulundu. Nurtem D'nin ailesiyle tanışıklıklarının 40 yıl öncesine dayandığını söyleyen Yaşar Bozkurt, "Ailesi küçükken bize bırakırdı. Elimizde büyüdü. Eşim kendi çocuğu gibi ilgilendi, büyüttü. Güvendim evime aldım, başıma neler geldi. Bizi sütlaçla uyutup evimden kasamı soydu, ceplerimi kesip paralarımı çaldı" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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