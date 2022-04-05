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Haberler Denizli Denizli'de korkunç son! Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi

Denizli'de korkunç son! Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi

Denizli Buldan'da acı son. Çıkan ev yangınında içeride bulunan 87 yaşındaki kadın alevlerin arasında can verdi. Ekipler 1 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü.

AA

05.04.2022, 09:44

Denizli’de korkunç son! Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Sarımahmutlu Mahallesi'nde Ayşe Uysal'a ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmayla söndürdü.

Ekipler, evde bulunan Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, evin etrafında güvenlik önlemi aldı, olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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