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Haberler Denizli Çarptı, ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 10 gündür her yerde aranıyor

Çarptı, ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 10 gündür her yerde aranıyor

Son dakika... Denizli'de 78 yaşındaki Vehbi Tanrıöven’e, yolda karşıya geçtiği anda otomobil çarptı! Korkunç kazanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı adam

İHA

06.04.2022, 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022, 16:57

Çarptı, ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 10 gündür her yerde aranıyor

Denizli'de karşıdan karşıya geçen yayaya hızla çarpan otomobil sürücüsü, metrelerce savrulan yaşlı adamı ölüme terk edip kaçtı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın ölümüne neden olan sürücü aradan geçen 10 güne rağmen halen bulunmadı.



Kaza, 27 Mart 2022 tarihinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Marım Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Vehbi Tanrıöven'e (78), kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı aman metrelerce savrularak orta refüje düştü. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden hızla kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tanrıöven'i yaptığı ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen görevliler ise etraftaki güvenlik kameralarını inceleyerek çarpan aracı tespit etmeye çalıştı.

Yapılan incelmenin ardından kayıplara karışan aracın kimliği tespit edilemezken, hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ise doktorların tüm müdahalesine rağmen bir gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından Tanrıöven, Asri Mezarlıkta yakınları tarafından göz yaşları içerisinde toprağa verildi. Aradan geçen 10 güne rağmen bulunamayan ve Tanrıöven'in ölümüne neden olan vicdansız sürücünün yakalanması için aile hukuk mücadelesi başlattı.

KAZA AN KAMERADA
Öte yandan yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı. Görüntülerde yayanın savrularak orta refüje düşmesi ve aracın kaçma anı yer alıyor.

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