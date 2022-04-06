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Haberler Denizli Maç sonrası kalp krizi geçirdi! Amatör Lig maçı sonrası şok

Maç sonrası kalp krizi geçirdi! Amatör Lig maçı sonrası şok

Denizli Amatör Lig F Grubu’nda oynanan Çardak Belediyespor- Şirinköyspor maçı sonrası genç futbolcu Buğahan Gökpınar kalp krizi geçirdi. Acilen anjiyoya alınan ve darlık tespit edilen damarına stent takılan Buğrahan, yoğun bakımda gözetim altına alındı. Genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İHA

06.04.2022, 12:50

Maç sonrası kalp krizi geçirdi! Amatör Lig maçı sonrası şok

Denizli Amatör Lig ekiplerinden Çardak Belediyespor'da forma giyen 26 yaşındaki Buğahan Gökpınar, maçtan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Denizli Amatör Lig F Grubu'nda mücadele eden Çardak Belediyespor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğrahan Gökpınar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Şirinköyspor karşılaşmasının bitiş düdüğünden 2 saat sonra aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Buğrahan Gökpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acilen anjiyoya alınan ve darlık tespit edilen damarına stent takılan Buğrahan, yoğun bakımda gözetim altına alındı. Genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.



Çardak Belediyespor Kulübü, Buğrahan Gökpınar'ın sağlık durumuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Buğrahan Gökpınar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakımda olan futbolcumuz için dualarınızı bekliyoruz. Buğrahan Gökpınar'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"

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