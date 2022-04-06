Şebnem Şirin cinayetinde pes dedirten sözler

Denizli'de 27 Ekim 2021 tarihinde, 12 bıçak darbesi ile Şebnem Şirin'in (25) boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması dün gerçekleştirildi. Zıbıncı'nın adli tıp raporunda Şebnem Şirin'i göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğü belirtildi. Zıbıncı'nın "Gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar" olmak üzere 6 suç kaydının olduğu, "kasten adam öldürmek" suçundan yargılanırken, kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin'in teklifi geri çevirdiği, genç kızın kıskançlıkları yüzünden kavga ettiklerini belirtti.

'BİRLİKTE YERE DÜŞTÜK'

Sanık Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin'in yaşadıkları tartışma sırasında kendisine bıçakla saldırdığını, o sırada yere düştüklerini ancak gerisini hatırlamadığını öne sürdü. Zıbıncı, yaşanan olaylar ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, ancak cep telefonundaki sim kartı çıkarıp çöpe attığını hatırladığını belirtti. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarının yanı sıra Zıbıncı'nın olay günü verdiği ifadelerle diğer delillerin bulunduğu iddianamede, olay günü yaşananlarla ilgili detaylar anlatıldı. Zıbıncı, olayın ardından babası ve arkadaşlarını arayarak kaçmak için yardım istediğini ise net olarak hatırlamadığını belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı Temmuz ayına ertelendi. ■ SEBAHATTİN ALP