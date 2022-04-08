Uçuruma yuvarlanan kamyonette can verdi

DENIZLI'NIN Güney ilçesinde, önceki akşam Veli Erzen (54) idaresindeki kamyonet kontrolden çıktı. Tali yolda bir süre ilerleyen kamyonet uçuruma devrildi. Gece saatlerinde Erzen'in geri dönmemesinden şüphelenen yakınları arama çalışmaları başlattı. Ailesi Erzen'in geri döndüğünü öğrendikten sonra dönüş yolunda araç izi görünce durumdan şüphelendi. Araç izlerini takip eden yakınları kamyoneti uçuruma yuvarlanmış şekilde buldu. Olay yerine çağrılan ekipler Erzen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.SEBAHATTİN ALP