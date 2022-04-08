  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Uçuruma yuvarlanan kamyonette can verdi

Uçuruma yuvarlanan kamyonette can verdi

8.4.2022

Uçuruma yuvarlanan kamyonette can verdi
DENIZLI'NIN Güney ilçesinde, önceki akşam Veli Erzen (54) idaresindeki kamyonet kontrolden çıktı. Tali yolda bir süre ilerleyen kamyonet uçuruma devrildi. Gece saatlerinde Erzen'in geri dönmemesinden şüphelenen yakınları arama çalışmaları başlattı. Ailesi Erzen'in geri döndüğünü öğrendikten sonra dönüş yolunda araç izi görünce durumdan şüphelendi. Araç izlerini takip eden yakınları kamyoneti uçuruma yuvarlanmış şekilde buldu. Olay yerine çağrılan ekipler Erzen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA