  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Cinayet gibi kazaya ikinci tutuklama

Cinayet gibi kazaya ikinci tutuklama

9.4.2022

Cinayet gibi kazaya ikinci tutuklama

Denizli'de alkollü halde motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan ve 14 gün önce tahliye edilen otomobil sürücüsünün yeniden tutuklanmasına karar verildi. Kaza anında sürücünün, yaralının yanına gitmek yerine aracından aldığı şüpheli poşeti çöpe attığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak'ta meydana gelen kazada; Mehmet Kılıç idaresindeki otomobille Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarpmış, ağır yaralanan Batır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hakkında yakalama emri çıkartılan sürücünün,
yakalandıktan sonra cezaevine gönderileceği öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA