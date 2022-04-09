Cinayet gibi kazaya ikinci tutuklama

Denizli'de alkollü halde motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan ve 14 gün önce tahliye edilen otomobil sürücüsünün yeniden tutuklanmasına karar verildi. Kaza anında sürücünün, yaralının yanına gitmek yerine aracından aldığı şüpheli poşeti çöpe attığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak'ta meydana gelen kazada; Mehmet Kılıç idaresindeki otomobille Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarpmış, ağır yaralanan Batır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hakkında yakalama emri çıkartılan sürücünün,

yakalandıktan sonra cezaevine gönderileceği öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP