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Haberler Denizli Denizli'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma

Denizli'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan anlar kazaya davetiye çıkaran görüntülere sebep oldu. Seyir halindeyken arızalanan motosikleti bir diğer motosiklet sürücüsü ayağıyla destek vererek yardım etmeye çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İHA

09.04.2022, 09:46

Denizli’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma

Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, geçtiğimiz günlerde bir motosiklet trafikte arızalandı. Arızadan dolayı yoluna devam edemeyen motosikletli sürücüye yardım eden bir diğer motosiklet sürücüsü, ayağıyla ittirerek destek vererek yardım etmeye çalıştı. Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, zaman zaman orta şeritte durma noktasına gelerek diğer sürücülere zor anlar yaşattı.



Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu bir araç sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızını göstererek motosikletli sürücülerin kaç kilometre hızda gittiğini gösterdi. Yaklaşık 50 ile 60 kilometre hızında giden motosikletli sürücüler uyarılara aldırış etmeden yollarına devam etti.

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