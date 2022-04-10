Kaç el sıktığımı hatırlamıyorum!

Denizli'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'ı (64) sokak ortasında 10 kurşunla öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı. Musa Aktaş'ın "Gözü dönmüş gibiydi. Birden bana küfür ederek vurmaya başladı. 'Dur' dedim dinlemedi. Kendisini uyarmak için bir el ayağına ateş ettim. Yine üzerime yürüdü ve vurmaya devam etti. Art arda tetiğe bastım. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

ATLARINA BAKIYORDU

Tavas ilçesinde bir galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bu nedenle bir süre önce açığa alınan Uzman Çavuş Musa Aktaş'ın (29) bir süre Dr. Ünsal'ın hobi olarak beslediği atların bakıcılığını yaptığı, ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtildi.

Dr. Naim Ünsal

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan Musa Aktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEBAHATTİN ALP