Örgütün sağlık yapılanmasına darbe

DENİZLİ'DE yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün "Sağlık Yapılanması"nda faaliyet gösteren, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bilerek örgüte yardım yaptıkları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 doçent doktor, 2 araştırma görevlisi, 3 doktor öğretim üyesi, 2 sağlık memuru ile 1 sağlık teknikerinin bulunduğu 11 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ SEBAHATTİN ALP

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