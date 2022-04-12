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Haberler Denizli Fabrika ortağının yüzünü asitle yaktı

Fabrika ortağının yüzünü asitle yaktı

12.4.2022

Fabrika ortağının yüzünü asitle yaktı

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasında borç meselesinden çıkan tartışmada iplik tedarikçisi Halil P. (41), fabrika ortaklarından Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit attı. Kaydı, hastaneye kaldırılırken, Halil P. de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil P. arasında borç meselesinden tartışma çıktı.

FAZLA KAÇAMADI
Halil P, yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
SEBAHATTİN ALP

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